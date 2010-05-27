Trendumkehr

Die Spielergewerkschaft hat, wie jedes Jahr, Tabellen der "anderen Art" ausgesendet. Dazu werden die Fußballer gebeten, ihre Arbeitgeber zu bewerten, und zwar hinsichtlich der Pünktlichkeit der Gehälterzahlungen, der Einhaltung der Verträge und des Informationsflusses innerhalb des Klubs.
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Diesmal - Überraschung, Überraschung - schneiden die Vereine der Ersten Liga geradezu sensationell ab. Waren die Kicker gnädig oder hat da am Ende tatsächlich ein Umdenken stattgefunden? Nicht verwunderlich, dass sportlicher Erfolg auch mit Seriosität zusammenhängt. Verheerend hat der Lask abgeschnitten. Ganz klar der letzte Platz. Nur 3 von 10 Punkten bei der Einhaltung der Verträge, 1 von 10 beim Informationsfluss. Was da wohl heraufdräut.. .