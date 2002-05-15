Trennlinien vermeiden

Die Beziehungen Russlands zur Europäischen Union generell und aus wirtschaftlicher Sicht im Besonderen stehen im Mittelpunkt der international besetzten Veranstaltung. Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow, der als letzter Präsident der Sowjetunion die Öffnung der UdSSR eingeleitet hat, wurde als Festredner geladen.



Neben der Bedeutung Russlands für die Wirtschaftsentwicklung Zentral- und Osteuropas widmet sich das EU-Russland-Forum auch den russischen Integrationsmöglichkeiten mit der EU nach der Osterweiterung.