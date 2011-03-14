Trennung mit Risiko

Dem kann man entgegenhalten, dass Van Gaal als Profi seine Arbeit ordentlich zu Ende führen wird und eine Interimslösung nicht erfolgversprechend sein muss. Nun aber spielt die Mannschaft so, wie sich das die Fans erwarten, und noch ist es keine Katastrophen-Saison. Zudem wurde seine Philosophie im Vorjahr für gut befunden, jetzt spricht sich gar Franz Beckenbauer für seinen Verbleib aus. Was also sind die Auffassungsunterschiede über die "strategische Ausrichtung"? Und welche strategische Ausrichtung verfolgen die Bayern in Zukunft? Sollte die Mannschaft die Wende geschafft haben, wären die Bayern-Bosse in arger Erklärungsnot.