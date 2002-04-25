"Trete als Spitzenkandidat an"

Es gebe Anzeichen, dass die ÖVP "im Kielwasser der FPÖ nach rechts wandert", so Gusenbauer. Er sieht die Errichtung einer Zwei-Klassen-Medizin und nannte weiters die Einführung der Studiengebühren. Die Sozialdemokratie mache ein "Angebot an die politische Mitte in Österreich". Dies umfasse einen modernen Sozialstaat, Investitionen in die Infrastruktur, eine Steuerreform, die zu Kaufkraft führe, eine Politik der Toleranz sowie Chancengleichheit bei der Bildung.



In Sachen NR-Wahl stellte Gusenbauer klar: Er trete als Spitzenkandidat. Salzburgs SP-Chefin Gabi Burgstaller hatte sich zuletzt für ein Team von Spitzenkandidaten ausgesprochen - unterschiedliche Strömungen der Partei seien damit eingebunden. Auch der burgenländische LH Hans Niessl sowie Wiens Bürgermeister Michael Häupl haben sich dieser Meinung angeschlossen.