Trockenes Brot mit Tiraden

Eigentlich hat KiKa Sendeschluss. Dennoch läuft noch immer etwas murmelnd über den Bildschirm - Bernd, das Brot, dieses hellbraune, abgewetzte und nicht mehr ganz frische Kastenbrot mit dunklen Warzen, baumelnden Händen, hervortretenden Augen und Strich-Mund. Seine Monologe gleichen beständigen Jammertiraden. Ähnlich unappetitlich präsentiert sich die Moderatorin auf DSF, die in verschwindend kleinen Dessous den Zusehern ein Gewinnspiel schmackhaft machen möchte. Verglichen mit dem Kastenbrot ist die Vollschlanke ähnlich braun gebrannt, verbraucht... und klagt unaufhörlich über dasSchweigen des Telefons. Ebenso substanzlos blubbert Spongebob Schwammkopf aus der Tiefsee auf Nick vor sich hin - bläst sich zu einem Walfisch auf und schrumpft schließlich auf die Größe eines Spiegeleis.