Trophäen für den Reiz

Doch Irland, Schottland, Wales und Nordirland spielen ihr Turnier aus, während andere Länder Testspiele bestreiten, die sich sinkender Beliebtheit erfreuen. Nicht nur Spieler sagen bei kleineren Blessuren sofort ab. In Holland wird über die Zukunft von Dennis Bergkamp diskutiert und Österreich freut sich über Elisabeth Görgl. Natürlich ist auch das Interesse an den ersten beiden Spielen des "Nations Cup" überschaubar. Doch immerhin geht es gegen enge Rivalen um eine Trophäe. Derartige Turniere können den ungeliebten Freundschaftsspielen einen neuen Reiz verpassen.