Trotz Finanzkrise mehr Profit

Dank eines extrem guten vierten Quartals konnte der Gewinn im Konzern unter dem Strich um mehr als ein Viertel auf 1,17 Mrd. Euro ausgebaut werden. Für Erste-Chef Andreas Treichl ist dieses Ergebnis etwas mehr als eine Punktlandung, was das selbst gesteckte Ziel betrifft. Viel zu holen war vor allem in Osteuropa, das sich erneut als größter Gewinntreiber erwies.



Wie Treichl in der Bilanz-Pressekonferenz am Freitag ankündigte, soll die Dividende für das abgelaufene Jahr von 65 auf 75 Cent je Aktie angehoben werden.

Motor im Osten brummt

Die globale Finanzmarktkrise, die der Ersten bei strukturierten Wertpapieren so wie 2007 auch heuer einen Abwertungsbedarf von etwa 30 Mio. Euro bescheren dürfte, sieht Treichl noch bis ins zweite Halbjahr anhalten - anders als viele seiner Banker-Kollegen, die mit einem Ende des Spuks in bereits wenigen Monaten rechnen. Dass die Krise auf die Realwirtschaft nachhaltig durchschlägt, glaubt er jedoch nicht. Deshalb seien auch die Ziele, den Gewinn 2008 um zumindest 20 Prozent zu steigern und 2009 um mindestens 25 Prozent, nach wie vor intakt.



Treichl stützt seine Prognosen vor allem auf die Region Osteuropa, "die in den nächsten Jahren doppelt so schnell wachsen wird wie der Rest Europas". Gerade bei Krediten und Spareinlagen gebe es noch massenhaft Wachstumspotenzial.



Weitere Zukäufe sind für Treichl auch in Zukunft ein Thema. Dass darunter auch die BayernLB-Tochter Hypo Alpe-Adria sein könnte (so sie wieder auf den Markt kommt), hält er jedoch für "extrem unwahrscheinlich". Eine Beteiligung an der teilstaatlichen BayernLB - die vor einer Neuordnung ihrer Eigentümerstruktur steht - ist für Treichl ebenfalls wenig realistisch. Nach wie vor viel Charme hätte für ihn jedoch eine Kooperation mit den bayrischen Sparkassen. Sie könnten dem Konzern beim Vertrieb im süddeutschen Raum behilflich sein und dafür im Gegenzug eine offene Tür nach Osteuropa bekommen.