Trotz Terror erzielte GTT bisher Umsatzplus

Bis zum gestrigen Tag habe GTT einen Umsatz von 368 Mill. Euro (5,1 Mrd. Schilling) erzielt, ein Plus von 11,4% zum Vorjahresvergleichszeitraum. Spitzenreiter sei Magic Life mit 23,5% Umsatzplus, das bedeute rund 200.000 Gäste, so Leitner. Länderspitzenreiter seien die Türkei und Tunesien, in der Beliebtheitsskala geklettert sei Bulgarien. Bei den Fernreisen musste GTT allerdings einen Rückgang um 15% hinnehmen.



Stark verändert habe sich das Buchungsverhalten: Seien die Leute früher zumindest zwei Wochen vor Abflug ins Reisebüro gegangen, hätte sich dieser Zeitraum mittlerweile auf drei bis fünf Tage verkürzt. Die Buchungseingänge für das Winterprogramm hätten sich seit etwa zwei Wochen stabilisiert, bei den Vorausbuchungen für den Sommer gebe es prozentuell ein "schönes großes" zweistelliges Plus, so Leitner.



Seit zwei Wochen sind die Gulet Touristik-Kataloge für den Sommer 2002 am Markt. In neun Heften und auf insgesamt 1.833 Seiten bietet GTT Reisen in 16 Länder, 51 Flugziele und 959 Hotels. Hauptprodukt sei der Katalog von Magic Life: 23 Clubs, vier Yachten und eine Nilkreuzfahrt sollen den Urlaubswilligen in fremde Länder locken.