Trumps Kommunikationschef geht

Der Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump verlässt nach nur drei Monaten das Präsidialamt. Mike Dubke habe den entsprechenden Wunsch geäußert, sagte Trumps Beraterin Kellyanne Conway am Dienstag in einem Interview des konservativ ausgerichteten Senders Fox News.

Dubke hatte nach Conways Worten angeboten, noch die Auslandsreise Trumps zu begleiten. Der Besitzer eines republikanischen Kommunikationsunternehmens war im März zur Trump-Regierung gestoßen. Er habe noch keinen konkreten Termin für seinen Abschied aus dem Präsidialamt genannt, berichtete die Nachrichtensite Axios News.

Dubke selbst verschickte ein Rundmail an Freunde, in dem er persönliche Gründe für seinen Rücktritt angab und feststellte: "Es war mir eine große Ehre, für Präsident Trump zu arbeiten."

Im Präsidialamt wird derzeit an einer neuen Strategie und einem neuen Team gearbeitet, um die politischen Ziele des Präsidenten effektiver zu präsentieren und den Vorwurf unangemessener Russlandkontakte von Mitarbeitern abzuwehren.

Spicer muss leisetreten

Der für seine aggressiven Aussagen bekannte Pressesprecher Sean Spicer, der zuletzt in Saturday Night Live gnadenlos verspottet wurde, dürfte in Zukunft mehr in den Hintergrund treten. Die täglichen Pressetermine sollen in erster Linie von Sarah Huckabee Sanders gestaltet werden.