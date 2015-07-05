Tsipras' Triumph

Wer hätte dies gedacht: Tsipras' Rechnung ist aufgegangen. Und wie. Völlig überraschend hatte er in der Nacht von Freitag auf Samstag voriger Woche ein Referendum in Griechenland über die jüngsten Sparvorschläge von Hellas' öffentlichen Gläubigern EU, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds angekündigt - und selber eine klare Position bezogen: Für ein klares "OXI" ("Nein").



Tsipras' Botschaft in Richtung Griechen lautete: 'Stärkt meine Verhandlungsposition!' Ob dies nun realitätsfern ist oder nicht: Am Sonntag hat Tsipras, wohlgemerkt ein bekennender Euro-Befürworter, von dem griechischen Volk eine überwältigende Zustimmung für seine Verhandlungsstrategie gegen Brüssel, Berlin, Frankfurt am Main und Washington erhalten - geschlossener Geschäftsbanken, Kapitalkontrollen und Warteschlangen vor den Geldautomaten zum Trotz.



Vor diesem Hintergrund ist klar: Tsipras hat einen Triumph errungen.



Doch wie geht es nun weiter? Wer jetzt auf Seiten der Gläubiger das klare Votum der Griechen einfach ignoriert, die Hellenen gar für ihre Haltung bestrafen will, begeht einen fatalen Fehler.



Griechenland braucht eine neue Chance. Und die kann nur lauten: die kürzlich unterbrochenen Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern über den weiteren Werdegang in der Causa Hellas müssen unverzüglich fortgesetzt werden, um nun schnell zu einer Einigung zu kommen. Eine Hinhaltetaktik von Seiten der Gläubiger wäre unsäglich, gar unverzeihlich, sie würde das griechische Volk endgültig auf die Palme bringen.



Oberste Priorität muss nun auch sein, die objektiv nicht tragfähige hellenische Staatsschuld umgehend zu reduzieren. Es mag hart klingen: Die Gläubiger müssen auf Geld verzichten, sondern werden Griechenland und die Griechen niemals auf einen grünen Zweig kommen.



Die hellenischen Wähler haben entschieden: Die Griechen wollen den Euro behalten. Sie wollen aber auch Luft zum Atmen haben. Beides muss möglich sein.