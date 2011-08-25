Tückischer Hochsommer

Zugegeben, klimatisch ist es hierzulande ein besonders hartes Jahr für die European Trophy. Die Eishockeyklubs müssen ihren selbst kreierten europäischen Wettbewerb mangels Alternativen im Hochsommer austragen. Dass der heuer unbarmherzig zuschlägt, ist vor allem für die beiden engagierten österreichischen Vereine, Salzburg und die Vienna Capitals, blöd. Denn bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad denken nur Eishockey-Freaks an eine Abkühlung in der Eishalle. Abgesehen davon ist im Rhythmus des Sportjahres im Sommer kein Eishockey vorgesehen. Immerhin haben die Vereine das Finalturnier, das in Salzburg und Wien stattfindet, im Dezember untergebracht. Dennoch wird es auch im Winter nur für einen internationalen Bewerb Platz geben. Mit einem Turnier ausgewählter Meister startet der internationale Verband im kommenden Winter einen neuen Versuch. Ein tragfähiges Turnier wird es aber nur mit einen Konsens von Verband und Vereinen geben. Und der ist nicht in Sicht.