"Turandot" auf Sparflamme

Am Montagabend (Sendebeginn 22. 55 Uhr) war die vielgerühmte Aufführung im Fernsehen zu sehen (arte) - und das war enttäuschend. Das lag nicht an den Musikern, sondern am Übertragungsmedium. Die riesigen Ausmaße der Bühne in Valencia waren im Fernsehen nur zu erahnen, und Puccinis rauschende, üppige Musik kam bei Zimmerlautstärke nicht zur vollen Geltung.