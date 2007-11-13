Türkei: Heldentod ist Pflicht

Die acht Männer waren nach Kämpfen am 21. Oktober bei Daglica an der Grenze zum Irak von der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) verschleppt worden. In großer Übermacht hatten sich PKK-Kämpfer über die Grenze geschlichen und einen mit 20 Mann besetzten türkischen Posten unter Feuer genommen. Nachdem zwölf türkische Soldaten im Gefecht getötet worden waren, brach dort die Verteidigung zusammen.

Bis zur letzten Patrone

Zwei Wochen dauerte die Geiselhaft im Irak, bevor die jungen Männer, auch auf Vermittlung kurdischer Abgeordneter des türkischen Parlamentes hin, freikamen. Der Empfang in der Heimat war frostig bis ehrenrührig. Seit Monaten zeigen türkische Medien Soldaten des Landes vor allem in schwerbewaffneter Überlegenheit oder als für das Vaterland gefallene Helden. Gefangenschaft ist nicht vorgesehen, wie Justizminister Ali Mehmet Sahin deutlich machte. Er könne sich nicht richtig über die Freilassung freuen, sagte der Minister. Der türkische Soldat müsse bereit sein, als Märtyrer zu sterben. Jedenfalls dürfe er sich nicht von Terroristen abführen lassen. "Kein Mitglied der türkischen Streitkräfte sollte jemals in eine solche Situation geraten", sagte der Minister.



Die Soldaten geben eine ganz andere Darstellung der Ereignisse. Sie hätten gekämpft bis zur letzten Patrone, sagen sie, ohne dass Verstärkung gekommen sei. "Wäre es besser gewesen, er wäre gestorben?", fragte die aufgebrachte Mutter eines der von der PKK freigelassenen Soldaten bereits vor Tagen.