Türkei-Spezialist Taurus-Reisen mit neuer Eigentümerstruktur

Statt des bisherigen Mehrheitseigentümers und geschäftsführenden Gesellschafters, Sena Uzgören, fungiert nun der deutsche Reiseveranstalter Nazar Holiday, eine 100%ige Tochter der Ten Tour Group



International, als neuer Mehrheitseigentümer. Gleichzeitig wurde Isis Travel, die größte private Incoming-Agentur in Ägypten, als Partner hereingenommen. Aus dem Beteiligungsverhältnis ausgeschieden



sind Marco Sommeregger und Taurus Türkei. Die Produktpalette der Unternehmen werde mit der kommenden Wintersaison angeglichen, gaben Uzgören und Fuad Genc, Geschäftsführer von Nazar Holiday, gestern



in einer Pressekonferenz bekannt. Die Kosten der Übernahme wollte Genc nicht bekanntgeben. Jedenfalls wolle Taurus innerhalb der nächsten drei Jahre bei den Destinationen Türkei und Ägypten die



Marktführung in Österreich erreichen. Die Provisionsverträge mit den Reisebüros würden bis 31.10.2000 unverändert weitergeführt, versprachen Uzgören und Genc übereinstimmend.



Im heurigen verkürzten Geschäftsjahr (bis 31.10.) rechnet Taurus mit 80.000 Passagieren, davon 30.000 in die Türkei, was einem Rückgang von 32% entspricht. Der Umsatz soll bei 560 Mill. Schilling



liegen. Bis August 1999 lag die Zahl der Passagiere bei 67.000, der Umsatz betrug 430 Mill. Schilling.