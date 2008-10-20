Türkei: "Wachstum auf hohem Niveau stabilisiert"

In der Türkei wurde 2007 mit rund 21,9 Mrd. Dollar (14,9 Mrd. Euro) mehr Geld aus dem Ausland investiert als je zuvor, zwei Drittel davon kam aus der EU.



Bandera verweist zudem auf ein bestehendes Programm des Internationalen Währungsfonds, das verlängert werden könnte, sollte sich die Finanzkrise drastisch auswirken. Der Lira-Kurs sei bereits gesunken und die Inflation gestiegen. Verbraucherschützer hatten jüngst gewarnt, dass private Schulden auf fast 115 Mrd. Türkische Lira (60 Mrd. Euro) gestiegen seien. "Wegen der Finanzkrise wird auch auf türkische Banken der Druck wachsen. Sie werden das an ihre Schuldner weitergeben", warnte Nazim Kaya von einem Verbraucherverband in Istanbul.



Automobil und Energie



Bandera spricht von einer "Stabilisierung auf hohem Niveau". Nach dem Boom der letzten Jahre rechnet er für 2008 mit vier Prozent und für 2009 mit zwei Prozent Wachstum. Rückgänge könnten besonders die Automobilindustrie treffen. Bei Energie-Projekten sieht er dagegen wenig Grund zur Sorge. Auch die OMV hält an ihrem geplanten Gaskraftwerk in Samsun fest, obwohl die bankrotte US-Investmentbank Lehmann Brothers als Partner geplant war. Wie es mit den 15 Prozent Lehman-Anteilen weitergehe, werde demnächst geklärt, heißt es aus dem Mineralölkonzern. Weitere US-Investitionen in Energieprojekte seien nicht bekannt, erklärt Bandera.



Was das umstrittene, 1,1 Mrd. Euro teure Staudammprojekt Ilisu betrifft, erwartet der Diplomat, dass alle Auflagen erfüllt und "mit sechsmonatiger Verspätung" mit dem Bau begonnen werden könnte.