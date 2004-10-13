Türkei: Wirtschaft

Die Türkei ist geprägt durch Klein- und Mittelbetriebe. 80% haben weniger als 100 Angestellte. Insgesamt sind das knapp 30% aller Beschäftigten. Die Produktivität ist in den letzten Jahren stark gestiegen.



Das Ranking der größten Industrieunternehmen wird von TÜPRAS angeführt. Der Umsatz des Konzerns der Petrochemie liegt bei 5,5 Mrd. Dollar und die Zahl der Angestellten bei 4.540. An Platz 2. folgt Ford. Der US-Automobilhersteller ist mit 5.153 Beschäftigten ein großer Arbeitgeber. Der Umsatz beträgt 1,6 Mrd. Dollar.



Die wichtigsten Handelspartner der Türkei ist Deutschland (Exporte 7,5 und Importe 9,4 Mrd. Dollar), die USA (Exporte 3,7 und Importe 3,4 Mrd. Dollar), Großbritannien (Exporte 3,7 und Importe 3,5 Mrd. Dollar), Italien (Exporte 3,2 und Importe 5,4 Mrd. Dollar), Russland (Exporte 1,5 und Importe 5,4 Mrd. Dollar) und Frankreich (Exporte 2,8 und Importe 4,2 Mrd. Dollar).