Türkis-grüne Sondierungen über Fahrplan und erste Inhalte

Nach der Sondierungsrunde in größerem Kreis mit Verhandlern der Parteien setzten ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler am Montagabend die Sonderierungsgespräche mit einem Treffen unter vier Augen fort. Beide Parteienchefs betonten vor dem Treffen im Winterpalais in der Himmelpfortgasse in der Wiener Innenstadt, dass es dabei vor allem um den weiteren "Fahrplan" für die türkis-grünen Sondierungen gehe.

Allerdings rücken neben dem weiteren Zeitplan nun auch Themen bei den Beratungen zunehmend in den Mittelpunkt. "Über Themen und Inhalte sprechen wir immer", meinte Kurz. Der ÖVP-Chef und Ex-Bundeskanzler bereitet die Österreicher darauf vor, dass die Sondierungen mit den Grünen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Dafür werde es eine "längere bekräftigte