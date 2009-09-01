Türkische Kurden fordern Rechte

Ministerpräsident Recep Erdogans Regierung kündigt seit geraumer Zeit Zugeständnisse an die Kurden an, hat aber bisher keine Taten folgen lassen.



Im Kern geht es vor allem darum, die kulturellen Rechte der Kurden zu stärken. So sollen Verbote für die Verwendung der kurdischen Sprache aufgehoben werden.



Der inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan hat vor kurzem aus der Haft seine seit längerem angekündigte "Road Map" zu einer Beilegung des Konflikts vorgelegt. Er fordert darin Reformen für eine demokratische Verfassung, kulturelle Rechte und die Gründung einer kurdischen Ortspolizei, die von gewählten Vertretern geführt werden müsse.