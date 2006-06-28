Türkische Lira ist wieder mehr wert

Bis Mai dieses Jahres war die türkische Währung dann verhältnismäßig stark unterwegs. Seither verlor sie an Wert: Mehr als 25 Prozent fiel sie zum Euro in den vergangenen zwei Monaten. Eine unerwartet hohe Inflationsrate im April und die Furcht vor einem steigenden Leistungsbilanzdefizit ließen viele vor allem in den Dollar flüchten. Hinzu kam der weltweite Einbruch an den Aktienmärkten.



Fällt die Währung, werden Importe teurer. Am Dienstag hat nun die türkische Zentralbank erneut Lira aufgekauft: Bei Auktionen sollten Lira im Wert von insgesamt 500 Mio. US-Dollar vom Markt genommen werden. Laut Analysten ist die Flucht in den Dollar damit vorerst gestoppt.