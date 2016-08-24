Türkische Panzer kämpfen in Syrien

Ankara/Damaskus. Die Türkei schickt nun offenbar auch Bodentruppen in den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Mehrere Panzer hätten die Grenze überquert, hieß es am Mittwoch auch türkischen Militärkreisen.

Ziel sei die IS-Bastion Dscharablus in Nordsyrien, die bereits seit den Nachtstunden von türkischen Jets bombardiert wird.

Ein Reuters-Journalist an der Grenze beobachtete nach eigenen Angaben rund sechs Panzer bei der Überquerung der Grenze. Ein AFP-Fotograf sprach von "einem Dutzend" Panzer, die das Feuer auf Dscharabulus eröffnet hätten.

Die syrische Regierung hat bereits offiziellen Protest gegen die Anwesenheit türkischer Truppen bei der UNO eingelegt. Die staatliche Agentur Sana zitierte eine Quelle aus dem Außenministerium, die die Aktion das Ersetzen von "einer Art des Terrorismus durch eine andere" nannte.

(Quellen: APA, Reuters, AFP, Sana)