Türkische Truppen weiterhin im Nordirak

Von 529 anwesenden Abgeordneten stimmten 511 für die Verlängerung des Mandats für ein Jahr. 18 Parlamentarier votierten dagegen. Das bisherige Mandat für die Streitkräfte läuft am 17. Oktober ab.



Die Türkei hat im Rahmen ihres Einsatzes in der autonomen Kurdenregion im Irak mehrfach kurdische Stellungen aus der Luft beschossen. Im Februar drangen eine Woche lang Bodentruppen auf nordirakisches Gebiet vor.



Die USA fürchten, dass der türkische Einsatz in der autonomen Kurdenregion im Norden des Irak das Zweistromland weiter destabilisieren könnte. (APA)



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