Turnusärzte - das neue Proletariat

Werte p.t. Leser! Mein letztes Rezept hat einen falschen Eindruck erweckt.



Die prekäre Situation der Turnusärzte und deren schlechte Ausbildung sind keinesfalls nur durch die Ärztekammer verursacht. Ganz im Gegenteil bemühen sich viele Funktionäre darum, die Situation zu verbessern. Alleine, sie tun es nicht mit jener Inbrunst, die sie an den Tag legen, wenn es um die "Rettung" der Kassenverträge geht.



Zudem muss erwähnt werden, dass die größte Schwäche beim Versuch, die Situation zu verbessern, die Turnusärzte selbst sind. Denn statt aktiv zu sein oder wenigstens die Bemühungen der Kammer mit Ehrlichkeit zu unterstützen, ziehen sie sich zurück. Statt Missstände anzukreiden, leben sie lieber unter den gegebenen Bedingungen und kuschen; ganz nach dem Motto "Hauptsache ich habe eine Stelle!". Turnusärzte sind ein trauriges Beispiel fehlender Zivilcourage.



Doch zu den Fakten. Normalerweise sollen Turnusärzte zu Hausärzten ausgebildet werden. Sieht man von den wenigen in Spitälern fix angestellten Allgemeinmedizinern (AM) ab, ist und bleibt für diese das Berufsbild des niedergelassenen Hausarztes.



Pro Jahr werden ca. 1000 Allgemeinmediziner fertig ausgebildet. Demgegenüber gibt es aber nur 4000 Hausärzte. Der jährliche "Ersatzbedarf", demographische Veränderungen eingerechnet, beträgt nicht einmal 300. Die übrigen 700 müssen sich etwas anderes suchen. Und nur so nebenbei gibt es bereits etwa 5000 fertige AM, die keine Arbeit haben und sich mit irgendwelchen Vertretungsjobs über Wasser halten.



Weil man also einen Riesenüberschuss an AM hat (im Gegensatz zu Fachärzten, die Mangelware werden), ist es seit vielen Jahren Usus, dass man vor einer Facharztausbildung einen abgeschlossenen Turnus braucht. Das verlängert vollkommen unnötig die Ausbildungszeit (wir haben die europaweit längste!). Meist wird argumentiert, dass angehende Fachärzte mit abgeschlossenem Turnus mit mehr Eigenverantwortung einsetzbar sind - gerade so, als ob Ärzte, die schneller mit der Ausbildung fertig sind, nicht einsetzbar wären! Real geht es aber nur darum, länger "billige" Auszubildende zu haben.



Und so kommen wir zum Kern. Denn wer profitiert von dieser Situation?



Es ist ja mittlerweile Allgemeinwissen, dass wir zu viele Spitäler haben, von denen keines geschlossen werden darf. Spitäler sind an 365 Tagen pro Jahr, 24 Stunden pro Tag offen zu halten und brauchen daher eine Unmenge an Ärzten. Schon längst können sich Länder und Gemeinden diese nicht mehr leisten und haben nach "billigen" Alternativen gesucht - und gefunden. Turnusärzte sind, gerechnet auf den Stundenlohn, billiger als Krankenschwestern, haben einen befristeten Vertrag, müssen also nicht einmal gekündigt werden, wenn man neue und billige Kräfte will, sind in Hülle und Fülle vorhanden und damit jederzeit superleicht ersetzbar und - da ja Ärzte - umfassend einsetzbar.



So betrachtet, nimmt es nicht Wunder, dass Turnusärzte nur als Systemerhalter nötig sind. Ihre Ausbildung ist egal! Und weil sie diese selbst nicht einfordern und weil die Unterstützung durch die eigene Standesvertretung schwach ist, werden sie zum Spielball jener Interessengruppen, die Spitäler um jeden Preis halten wollen: Länder, Gemeinden und nicht zuletzt die vielen Primarärzte, die um ihre vielleicht unnötigen Abteilungen - und den damit verbundenen einträglichen Jobs - fürchten. Alles auf Kosten der nächsten Arztgeneration!