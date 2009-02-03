Tuscheln ist besser

Die Suche und die Wahl des neuen ÖFB-Chefs muten schon recht eigenwillig an. Es gab keine öffentliche Diskussion über das Anforderungsprofil, es gab bis zuletzt nicht einmal offizielle Kandidaten. Hauptsache alles bleibt im Verborgenen. Und nun, da die Wahl geschlagen ist, wird nicht einmal das genaue Ergebnis der Abstimmung bekannt gemacht. Soll man sich so den größten Sportverband Österreichs, dessen Mitgliederanzahl in die Hunderttausende geht, wünschen? Es ist anzunehmen, dass es aber ohnehin nicht prioritär um Eignung ging. Der Sponsor mischte mit, die Politik mischte mit, persönliche Befindlichkeiten mischten mit. Vielleicht ist das Tuscheln hinter verschlossenen Türen auch besser, denn dann bleibt vieles Fantasie, was sonst zur Gewissheit werden würde. Dass nämlich Qualifikation womöglich eine untergeordnete Rolle spielt.