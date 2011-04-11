TV als Schlankmacher?

Zwar waren die Versicherungen der EU-Abgeordneten und Ernährungswissenschafterin Renate Sommer im Hinblick auf die scharfen EU-Kontrollen gegen verstrahlte Lebensmittel aus Japan relativ beruhigend. Dann jedoch prallten die Meinungen von Sommer und der Promi-Köchin Sarah Wiener hart aufeinander: EU-weite strenge Richtlinien kontra mangelhafte Kontrolle ihrer Einhaltung, unbedenkliche Zusatzstoffe kontra erforschte karzinogene Wirkung derselben. Den wegen Kleinheit und Abkürzungen teils unlesbaren, teils unverständlichen Produktinformationen wolle die EU nun durch Erhöhung der Schriftgröße beikommen, die volle Information aber müsse ins Internet verlagert werden, weil sonst die Packungen zu groß würden, meinte Sommer. Und chemiefreie Produktion sei wegen beschränkter Agrarflächen nicht möglich.



Wie sich der verunsicherte Konsument wirklich gesund ernähren könnte, blieb unbeantwortet. Vor dem Essen stundenlang im Internet recherchieren? Nur noch in einem der Restaurants von Wiener gentechnikfrei essen? Oder jenen vertrauen, die mit "Iss was Gscheits" werben? Da auch Hungern lebensverkürzend sein kann, bleibt wohl nur maßvolles Weiteressen - allerdings mit einem unguten Gefühl in der Magengrube.