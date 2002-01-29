TV-Darsteller J. W. v. Goethe

Manchmal lohnt es sich, bei gewohnheitsmäßig nicht so häufig besuchten Sendern hineinzuschauen. Der MDR ist so ein Fall, bei dem Besonderheiten geboten werden, die man in anderen deutschsprachigen Sendern meist vergeblich sucht: Als Fernsehanstalt auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik strahlt der MDR u. a. regelmäßig DDR-Verfilmungen von deutschen Klassikern aus. Vor nicht allzu langer Zeit war es etwa Fontanes "Effie Briest", mit der jungen Angelika Domröse in der Titelrolle. Aber auch Größen wie Hilmar Thate oder Manfred Krug kann man dort in frühen Charakterrollen begegnen. Sonntagabend war es freilich etwas anderes, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog: Thomas Quasthoff sang Schuberts "Winterreise", begleitet von Maria Joao Pires. Da zwei Tage zuvor auf Radio Stephansdom am Nachmittag der unvergessene Julius Patzak in diesem Liederzyklus zu hören war (am Klavier Jörg Demus), bot sich Gelegenheit zu einem reizvollen Vergleich.



Um solche Perlen ausfindig zu machen, empfiehlt sich allerdings ein eingehendes Studium der diversen Fernsehbeilagen. Doch dabei kann man seine Wunder erleben: In der aktuellen Ausgabe der "TVWoche" war für Samstag, 22.40 Uhr, auf ARTE die Biografie "Die Braut" aus dem Jahr 1999 angekündigt. Die folgende Besetzungsliste nahm man staunend zur Kenntnis: "Mit Christiane Vulpius, Charlotte von Stein, Johann Wolfgang von Goethe u. a.". Das Konkurrenzblatt "tele" brachte des Rätsels Lösung: Dort las man "Mit Veronica Ferres, Sibylle Canonica, Herbert Knaup". Und dort firmierte das Ganze als "TV-Beziehungsfilm" . . .