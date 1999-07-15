TV & Hörfunk · extrafein

Wunderbar · die 32 Jahre alte Ausgabe von "Freude an Musik" am letzten Donnerstag in 3sat. Zwei ganz Große des Liedgesanges und der -begleitung, Eberhard Wächter und Erik Werba, sorgten für



wehmütig stimmendes Wiederhören. Beide sind leider nicht mehr unter uns; ihr großartiges Vermächtnis aber ist gespeichert und abrufbar. Wiederholung, bitte, und mehr davon! Ein Genuß · die



Ausstrahlung des Duke-Ellington-Memorial-Konzertes des Vienna Art Orchestra am Freitag letzter Woche um 19.30 Uhr auf Österreich 1. Bestes zur besten Sendezeit . . .



Berührend · das Porträt des ehemaligen Schulmannes und in der Pension zum mundartdichtenden "Innviertler Odysseus" avancierten Gottfried Glechner von Klaus Huber. Gleichsam nebenbei wurde dieses



Menschenbild dem Titel der Sendereihe vollauf gerecht: "Ins Land einischaun". Samstag, ORF 2.



Verführerisch · das in dieser Woche von Mirjam Jessa gestaltete Radiokolleg über chinesische Musik: "Von Konfuzius bis Karaoke". Die Ö-1-Radiolady mit dem großen Einfühlungsvermögen in andere



Sprachen und Sprechweisen ist eine Ohrenweide für den auf originale (Neben-)Töne erpichten Hörer.



Reizvoll · zwei vorgestern fast gleichzeitig ausgestrahlte Sendungen auf Arte und im ZDF. Da die Biologen auf artenvielfältiger Spurensuche in den Baumkronen des Regenwaldes; dort der grandios



dokumentierte Wettlauf zum Mond zwischen der UdSSR und den USA. Frag-würdiges Resümee: Was haut die Menschheit wohl eher vüri . . .?