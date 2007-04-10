Im Hauptabendfilm am zweiten Tag von "ORF neu" spielt Christiane Hörbiger mit großer Wahrhaftigkeit eine couragierte Frau aus dem Volk, die für die Wiederaufnahme des Prozesses um einen unschuldig Inhaftierten (beeindruckend Hary Prinz) kämpft. TV-Premiere einer österreichisch-deutschen Kopro duktion in Spitzenbesetzung (neben Matic Erwin Steinhauer, Nicholas Ofczarek, Sandra Cervik) mit österreichischem Regisseur (Nikolaus Leytner) und Drehbuchautorin (Susanne Freund). Der "Fall Foco" soll als freies Vorbild gedient haben. Und was läuft zeitgleich auf ORF 1? Das Champions-League-Match Bayern gegen Milan.