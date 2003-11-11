TV-Zugpferd Nostalgiebahn

Erfreuliches ereignete sich am vergangenen Wochenende: ORF 2 brachte in "Erlebnis Österreich" die Reportage "Mit Kohle, Dampf und Diesel - Eisenbahnnostalgie in Niederösterreich". Ein längst überfälliges Unterfangen, über etwas zu berichten, das einen nicht geringen Personenkreis bewegt. Dieser Themenbereich wurde bislang weitgehend ausgespart im ORF. Ob diese Sendung ein Umdenken signalisiert, bleibt abzuwarten. Denn Auslöser für diese, übrigens höchst kompetent und filmisch hervorragend gestaltete, Dokumentation war offenbar ein deutscher Reiseveranstalter und eine deutsche Eisenbahnsendung, die kürzlich ein historisches Dampflokspektakel auf dem Semmering veranstalteten.



Vom Semmering reichte das Panorama bis ins Waldviertel, zu den Schmalspurstrecken im Raum Gmünd, die auf private Initiative wieder florieren. Ferner war die Fahrt einer der ältesten fahrbereiten Schnellzugsloks Europas zu erleben, der legendären 310.23, und die über 100-jährige Dampf-Zahnradbahnlok, die immer noch auf den Schneeberg fährt, sowie die älteste heimische Schmalspurstrecke, die als Museumsbahn von Payerbach nach Reichenau und Hirschwang führt. Dann noch Nostalgiezüge in Lunz am See und die Mariazeller Bahn mit ihrer historischen Dampflok Mh6. Ein Fest, nicht nur für die oft als "Ferro-Erotiker" belächelten Eisenbahnliebhaber.



Dass auch dem Eisenbahnmuseum in Strasshof ein Besuch abgestatt wurde, ergänzte das Spektrum ideal; auf eine ähnliche Einrichtung im Kleinen wurde jedoch vergessen: das Feld- und Industriebahnmuseum in Freiland im Bezirk Lilienfeld. Eine Unikat bundesweit. Aber vielleicht ist ja schon ein eigener Film über diese Institution geplant, die zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Industriegeschichte leistet. Das könnte der Anfang einer Sendereihe sein, die nach und nach vielleicht zum "Quoten"-Zugpferd gerät.