Übelriechende Riesenblume

Heimat Sumatra



Eine Sensation, blüht die Titanenwurz, die in einem schmalen Streifen etwa ein Grad nördlich und südlich des Äquators auf der Insel Sumatra beheimatet ist, doch nur einmal in mehreren Jahren. In Stuttgart konnte man sich zuletzt im Oktober 2005 an ihren Blüten erfreuen, jetzt entfaltet sie sich zum zweiten Mal mit leisen Knackgeräuschen. Kostproben ihres wenig dezenten Parfums werden dosiert abgesondert, die Insekten müssen sich mit dem Bestäuben jedoch beeilen - in nur wenigen Tagen werden die Blüten der Riesenblume wieder verwelkt sein.



Die Höhe des Blütenstandes beträgt unglaubliche 2,34 Meter. Und selbst dieses Maß ist für die Titanenwurz in Stuttgart keineswegs ein Rekord, sondern vielmehr eine Miniaturausgabe von 2005. Damals brach sie den existierenden Weltrekord von 2,74 Meter mit 2,94 Meter Höhe. Doch ihr Ruhm währte nicht lange: Am 23. Mai 2006 wuchs der Blütenstand einer Titanenwurz in den Botanischen Gärten in Bonn 3,06 Meter in die Höhe.



Amorphophallus titanum ist wohl die größte Blume im Pflanzenreich, nicht jedoch die größte Blüte. Der Botaniker unterscheidet sehr genau zwischen den beiden, die umgangssprachlich ganz anders verwendet werden. Die Blume dient dem Anlocken der Bestäuber, bei Orchideen, Primeln oder Mohn ist sie gleichzeitig auch die Blüte. Für gewöhnlich setzt sich die Blume jedoch aus mehreren Blüten zusammen. Letztere werden aus der Blütenhülle, Staubblättern und Fruchtblättern geformt, die die Pflanze zur sexuellen Vermehrung braucht. Bei der Titanenwurz bildet der meterhohe Blütenstand die Riesenblume.



Auch in Österreich verbreitete schon einmal eine blühende Titanenwurz ihr herbes Parfum. Im Jahr 2003 war sie im Regenwaldhaus in Schönbrunn zu bewundern und leicht zu finden: Der Weg führte immer der Nase nach.