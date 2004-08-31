Über das Recht auf Einwanderung

"Europa gehört unserer Zivilisation. Zu uns können nur diejenigen kommen, für die wir die Türen öffnen - wir haben jedoch die Pflicht, großzügig zu helfen. Allerdings kann es kein Recht auf illegale Einwanderung geben." Also sprach am Sonntagabend der designierte EU-Kommissar für Justiz und Inneres, Italiens Europaminister Rocco Buttiglione, bei der Eröffnung der Politischen Gespräche in Alpbach. Gottseidank für die Europäer. Haben sie doch in den vergangenen Jahrhunderten ihren Bevölkerungsüberschuss freien Herzens in die ganze Welt exportiert.



Strikt getrennt von der Frage der Einwanderung will Buttiglione das "Menschenrecht auf Asyl" wissen. Hier regte der zukünftige EU-Kommissar an, über eine Ausweitung des Asylrechts aufgrund ökologischer und/oder ökonomischer Katastrophen nachzudenken. Denn, so Buttiglione: "Es gibt eine ethische Verantwortung des Politischen."