Über den Wolken wird noch eiserner gespart

"Als weitere Sparmaßnahme schaltet Northwest künftig auf jedem Flug eines der beiden Triebwerke ab", frotzelt eine Sttirezeitschrift bereits.



Den US-Fluggesellschaften steht das Wasser bis zum Hals. Da machen die Sanierer selbst vor den kleinsten Sparposten nicht halt. Northwest, die Nummer vier der Branche, will an den Brezeln zwei Mio. Dollar (1,65 Mio. Euro) im Jahr sparen. Branchenprimus American Airlines hofft seine Rechnung um 675.000 Dollar zu drücken, weil keine Kissen mehr an Bord sind, die gewaschen, geflickt und ersetzt werden müssen. Northwest bestellte auch die Zeitschriften ab, was 500.000 Dollar spart. Continental strich auf Transatlantikflügen die Plastikmesser vom Frühstückstablett - Sparpotenzial: 85.000 Dollar im Jahr.



Frühstück ist ein Luxus, den es auf den meisten Inlandsflügen schon lange nicht mehr gibt, von Mittagoder Abendessen ganz zu schweigen. Wer auf längeren Strecken kein eigenes Jausen-sackerl dabei hat, hungert - oder greift tief in die Tasche: Manche Gesellschaft bietet magere Sandwiches für mehrere Dollar an.



"Wir lassen im Handgepäck jetzt immer Platz fürs Familien-Picknick", sagt Jean Roth, die mit Mann und vier Kindern aus Washington des öfteren zur Oma an die Westküste fliegt. Der Flug dauert rund fünf Stunden. Roth verzichtet aus Rücksicht auf die Mitpassagiere auf aroma-intensive Delikatessen - doch ist längst nicht jeder Passagier so rücksichtsvoll. Roth fand sich selbst schon einmal zwischen einem Tunfischsalat zur rechten und einem daheim gebratenen gut gewürzten Fleischlaibchen zur linken im Mittelsitz wieder.



"Das ganze geht zu weit", sagt David Rowell, der in Seattle einen Newsletter für Reisende verfasst. "Mit den Brezeln spart Northwest 18 Cents pro Passagier, das ist ein Zehntel Prozent der durchschnittlichen Ticketkosten. Die müssen aufpassen, dass ihnen nicht irgendwann mehr als ein Zehntel Prozent der Passagiere den Rücken kehren."



Für die deutsche Lufthansa käme das alles nach Angaben von Unternehmenssprecher Klaus Walther nicht in Frage. "Das ist eine reine US-Erscheinung. Wir positionieren uns als Qualitätsnetzwerk, für uns wäre das kein Weg aus der Krise." Auf Kurzflügen servieren aber auch die meisten europäischen Fluglinien inklusive der Lufthansa lediglich Wasser und Mini-Snacks - von den Stewardessen schon auch einmal als "Schüttgut" bezeichnet.



Die US-Fluggesellschaften haben nach eigenen Angaben keine Wahl. US Airways und die Nummer zwei, United, fliegen bereits unter Gläubigerschutz. American entging diesem Konkursverfahren vor zwei Jahren knapp. Delta droht ebenfalls mit dem Gang zum Konkursrichter und will fünf Mrd. Dollar einsparen. Während es nach dem Passagiereinbruch durch Terrorangst und die Lungenkrankheit Sars in anderen Weltregionen trotz der drückend hohen Treibstoffpreise wieder aufwärts geht, fliegen die großen Linien in den USA noch immer in den roten Zahlen. Die Verluste beliefen sich 2004 zwischen 348 Mio. Dollar bei US-Airways und 1,6 Mrd. Dollar bei Delta.



Viele der so genannten Billigflieger fliegen dagegen in Amerika munter in der Profitzone. Der größte, Southwest, machte im vergangenen Jahr 564 Mio. Dollar Gewinn. "Klar, sie haben vor ein paar Jahren mit neuen Flugzeugen angefangen, fliegen nur populäre Routen und haben nur ein Drittel der Lohnkosten", sagt Rowell. Paradoxerweise sehen sie gegen die Großen inzwischen richtig luxuriös aus: Kopfkissen gehören zum Beispiel zur Grundausstattung. Sie haben ihren Marktanteil in den vergangenen 15 Jahren verfünffacht und fliegen heute ein Drittel aller US-Inlandspassagiere. dpa