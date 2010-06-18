Über die Bande

Der Personal Robot 2 betrachtet den Spieltisch mit Augenkameras und zieht daraus seine Schlüsse im Rahmen des Robot Operating Systems (ROS).



Der PR2 stellt eine offene Plattform für Entwickler dar, die auf der Basis von ROS Anwendungen für Roboter schreiben wollen. Zu dem bei Willow Garage angesiedelten Projekt gehört auch ein Simulator zum Testen von Anwendungen.



LinkWillow Garage