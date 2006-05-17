Über die Goldene Brücke

#Rechtzeitigkeit wichtig



Das Instrument dieser Goldenen Brücke ist natürlich nur unter restriktiven Bedingungen möglich. Andernfalls würde das Finanzstrafrecht sehr bald zahnlos. Bei einer Selbstanzeige muss der Finanzstraftäter somit drei Dinge tun, um straffrei zu bleiben:  Er muss die Verfehlung darlegen und dabei seine Identität den Behörden gegenüber offenbaren.



 Ohne Verzug hat er die für die Feststellung des Einnahmenausfalls bedeutsamen Umstände offen zu legen und muss der Abgabenbehörde die Grundlage für eine rasche und richtige Entscheidung liefern.



 Weiters ist die verkürzte Abgabe vollständig zu entrichten. Diese kann aber auch von einem unbeteiligten Dritten beglichen werden.



Wichtig ist dabei, dass die Anzeige bei der sachlich und örtlich zuständigen Abgabenbehörde rechtzeitig einlangt. Sind mehrere Finanzämter betroffen (zum Beispiel FA für Gebühren und FA für Ertragssteuern), kann die Anzeige bei jeder sachlich zuständigen Finanzstrafbehörde eingebracht werden. Falsch - und somit nicht strafbefreiend - wäre die Anzeige bei Gericht oder der Staatsanwaltschaft.



Vorsicht bei Prüfung



Rechtzeitig bedeutet, dass die Tat weder entdeckt noch von den Behörden verfolgt wird. Am Beginn einer routinemäßigen Betriebsprüfung wird daher immer zuerst die Frage gestellt, ob der Unternehmer Selbstanzeige legen möchte. Um straffrei zu gehen, muss spätestens jetzt Anzeige gemacht werden. Findet die Betriebsprüfung allerdings auf Initiative der Finanzstrafbehörde statt und besteht bereits ein Verdacht, so gilt dies als Verfolgungshandlung, die in der Regel eine rechtzeitige Selbstanzeige ausschließt. Doch selbst wenn die Anzeige zu spät erfolgt ist, kann das Verhalten im folgenden Verfahren als Milderungsgrund gewertet werden.