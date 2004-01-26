Über Österreich nach Europa

"Go Europe via Austria" lautet das Motto der SHS - und rund um Europa dreht sich auch das akademische Programm. Dabei wird vor allem auf die Internationalität großen Wert gelegt. Rund 90 Studenten aus aller Welt treffen einander hier, um - durchwegs in englischer Sprache - den europäischen Integrationsprozess aus den Blickwinkeln von Recht, Wirtschaft, Politikwissenschaft, Geschichte, Kunst und Kultur zu beleuchten.



Die Reihe der Vortragenden liest sich wie das "who is who" der Uni Wien: Neben dem Politologen Peter Gerlich, der seit 1984 auch Direktor der SHS ist, lehren Rektor Georg Winckler, Rektor der Universität Wien, Herbert Gottweis, Andrea Lenschow, Andreas Pribersky, UNO-Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, die Juristen Peter Fischer und Hanspeter Neuhold, der Philosoph Alfred Pfabigan, die Historiker Karl Vocelka und Mitchell Ash sowie die Kunstprofessorin Monika Schwärzler.



Der besondere Reiz der SHS ist das Ergebnis einer Mischung aus anspruchsvollen akademischen Kursen, dem engen Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden aus aller Welt sowie dem Reiz der Landschaft im Salzkammergut. Für die internationalen Studenten werden außerdem Deutschkurse auf vier verschiedenen Leistungsstufen (von Anfänger bis weit Fortgeschrittene) angeboten.



Anmeldeschluss ist der 30. April. Jährlich steht eine beschränkte Anzahl von Teilstipendien zur Verfügung, die Bewerbungsfrist für diese endet am 28. Februar. Interessierte wenden sich an die Sommerhochschule der Universität Wien, Nina Gruber, Tel. +43 (01) 42 77 DW 24 201, e-Mail: sommerhochschule@univie.ac.at oder im Internet unter http://www.univie.ac.at/sommerhochschule .