Über Tao, Bäume und Swing

Nein · Yin & Yang ist kein chinesisches Komikerduo. Was es mit den beiden Zauberwörtln auf sich hat, erfuhr man am Freitag auf Österreich 1 in "Tao". Nach dem Genuß dieser von Ursula



Baatz gestalteten Sendung strahlten unsere Weisheitszahnderl heller als zuvor. Apropos Weisheit: Man hört, "Tao" soll demnächst eingestellt werden. Ja, wenn was G'scheiteres nachkommt! Aber bitte nur



dann . . .



Den 1. Mai konnte jeder auf seine Art begehen. Der Radio-Feinspitz wurde frühmorgens mit "Du holde Kunst" erstklassig bedient. Florian Liewehr sprach Literarisches über Bäume. Dazwischen gab's



köstliche Musik · z. B. aus dem Rossini-Bläserquartett Nr. 1! Durch den günstig gelegenen Feiertag kam der Regionalhörer im Osten auch in den Genuß von zweimal "Fein sein, beinander bleiben". Für



diese wunderbare Volksmusiksendung erneut der Dank an Sepp Gmasz und Radio Burgenland. Welcome back, Mr. Schifter! Zumindest an Feiertagen, die auf einen Wochentag fallen, gibt es zukünftig wieder



den geliebten Swing und Hot Jazz mit dem gewissen Schellack-Touch . . . Die am ursprünglichen Sendeplatz auf Radio Niederösterreich angesetzten "Big Band Classics" sind ja wirklich nicht das Wahre!



Laufbandmusik teils fragwürdiger Qualität. Manche Interpreten erkennt, manche erahnt man und bei einigen ist es eh besser, daß man ihre Namen nicht erfährt. Das Ganze ist billig und unpersönlich am



interessierten und gepflegt werden wollenden Hörer vorbeiproduziert · gleich mehrere Haare scharf . . .