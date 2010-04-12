Über Überreaktionen

Für Kicker wie Trainer sind Fehlpfiffe Alltag, manchmal sind es so kuriose wie am Sonntag, manchmal nur falsche Out-Entscheidungen, die aber auch vielleicht zu Toren führen, aber kaum auffallen. Abgesehen davon, dass Fodas Bewertungen der Referees und der eigenen Spieler, die zahlreiche Chancen vergaben, dennoch von ihrem Trainer gelobt wurden, in keiner Relation standen, könnten Fans solche Wutausbrüche als Legitimation für Bierduschen und Becherwürfe in Richtung Schiedsrichter verstehen. Wenn schon die Profis ihre Manieren vergessen?