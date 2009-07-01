Überblick über die iranischen Institutionen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die wichtigsten politischen Institutionen des Iran sind:
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der oberste Rechtsgelehrte (der oberste Führer)
+++ der Präsident
+++ das Parlament
+++ der Wächterrat
+++ der Expertenrat
Die Institutionen sind aufgrund der Verfassung der islamischen Republik nur teilweise durch demokratische Wahlen legitimiert.