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Überblick über die iranischen Institutionen

Von WZ Online

Politik

Die wichtigsten politischen Institutionen des Iran sind:

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der oberste Rechtsgelehrte (der oberste Führer)

+++ der Präsident

+++ das Parlament

+++ der Wächterrat

+++ der Expertenrat

Die Institutionen sind aufgrund der Verfassung der islamischen Republik nur teilweise durch demokratische Wahlen legitimiert.