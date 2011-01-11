Überfluss an Ehrungen

Denn derartige Ranglisten sind von den persönlichen Geschmäckern der Jurymitglieder abhängig. Das waren in diesem Fall eben die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie 150 Medienvertreter. Natürlich gibt es für Xavi und Iniesta mindestens genauso viele Argumente wie für Messi. Doch die Argumente werden von jedem einzelnen unterschiedlich gewichtet, und heraus kommt eben der persönliche Geschmack. Das wird etwa auch bei den Laureus Sports Awards nicht anders sein. Denn wer will ernsthaft die Leistungen des Red-Bull-Formel-1-Teams mit jener des Ryder-Cup-Teams im Golf vergleichen? Es stellt sich die Frage, ob dem Sport mit seinen unzähligen Ranglisten derartige Auszeichnungen abgehen würden. Vermutlich nicht.