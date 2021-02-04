Übergangstage für Tests in Schulen gefordert

Die Semesterferien in Wien und Niederösterreich neigen sich dem Ende zu. Am kommenden Montag beginnt nicht nur das zweite Semester des Schuljahres 2020/21, sondern es gibt nach der Entscheidung der türkis-grünen Bundesregierung und von Bildungsminister Heinz Faßmann nach wochenlangem Heimunterricht auch die Rückkehr der Schüler in ihre Schulklassen.



Voraussetzung dafür sind aber, dass sich die Schüler zu Schulbeginn Montag früh erstmals selbst vor die Rückkehr in die Klassenzimmer Corona-Selbsttests unterziehen. Wer nicht mitmacht, muss daheim bleiben. Der Vorsitzende des Zentralausschusses der Wiener Pflichtschullehrer, Thomas Krebs, verlangt allerdings eine "gewisse Vorlauf" zur Umsetzung der strengeren Corona-Schutzmaßnahmen. Die Christgewerkschafter (FCG) tritt daher für "Übergangstage" ein, damit die Schulpartner, also Lehrer-, Eltern- und Schülervertretung die Maßnahmen umsetzen können. Denn die Organisation liegt jeweils bei den Schulleitungen an den einzelnen Schulstandorten.

Vor allem von Müttern und Väter gab es nach der Ankündigung der Corona-Selbsttests auch für Volksschüler zu Beginn der Semesterferienwoche Bedenken. Bildungsminister Heinz Faßmann hat erklärt, die Organisation der Selbsttests vor Schulbeginn solle entweder im Freien vor den Schulgebäuden, beim Eingang oder in Fest- oder Turnsälen erfolgen, das obliegt den jeweiligen Schulen. Elternvereinsvertreter wie Karl Dwulit aus Wien haben bei einer Online-Aussprache mit dem Bildungsministerium nach der Möglichkeit gefragt, die Selbsttests daheim durchzuführen, um ein Chaos zu vermeiden. Das ist vom Bildungsressort aber mit Hinweis auf die nicht vorhandene Kontrollmöglichkeit abgelehnt worden.

In Volksschulen sind Montag und Mittwoch Testtage, in Mittelschulen gibt es einen Schichtbetrieb mit geteilten Klassen, wobei eine Gruppe am Montag und eine am Mittwoch getestet wird, ebenso an Gymnasien und anderen Höheren Schulen sowie Berufsschulen. Volksschüler müssen Corona-Schutzmasken im Schulgebäude tragen, Mittelschüler Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht, Schüler ab 14 Jahren verpflichtend FFP2-Masken im Unterricht.

Druck auf vorrangige Impfungen für Lehrer

Für den Zentralausschussvorsitzender der Lehreinnen und Lehrer an Wiener Pflichtschulen ist vor allem auch die Frage zu klären, was im Falle eines positiven Selbsttests bei einem Schüler passieren muss. Diesbezüglich müsse eine "zuverlässige und unterstützende Betreuungskette" gewährleistet sein, fordert Krebs. Außerdem seien Schuldirektoren und Lehrpersonal an den einzelnen Schulen auf die Unterstützung durch die Eltern angewiesen. Die Eltern dürften nicht gegen Sicherheitsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Epidemie vorgehen, meint er.

Darüber hinaus drängt der oberste Vertreter der Wiener Pflichtschullehrer auf mehr Tempo bei den Corona-Impfungen für die Lehrer. Um möglichst rasch zu einer "Normalisierung" des Schulbetriebs zu kommen, verlangt Krebs daher einmal mehr, dass Lehrer "ehebaldigst vorrangig geimpft werden". Der Lehrergewerkschafter beklagt: "Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass diese Vorrangigkeit sowohl der Bundespolitik als auch der Landespolitik kein hohes Anliegen ist." Ähnliche Wünsche für rasche Corona-Impfungen gab es zuletzt bereits auch zum Schutz des Kindergartenpersonals. Darüber hinaus vermisst Krebs auch die wertschätzende öffentliche Anerkennung der Leistung der Lehrerinnen und Lehrer durch die Bildungsverantwortlichen.

Auch die roten Lehrervertreter wurden aktiv. Die Fraktion sozialdemokratischer Pflichtschullehrer mit ihrem Vorsitzenden Thomas Bulant hat sich mit der Forderung nach Aufklärung zu konkreten Fragen an Bildungsminister Heinz Faßmann gewandt. Sie zeigten sich vor allem verwundert darüber, dass drei Tage nach der Verkündung der Rückkehr in die Schulklassen ab 8. Februar durch die Bundesregierung die einzelnen Schulen noch nicht über die Durchführung der strengeren Corona-Schutzmaßnahmen und der Selbsttests für die Schüler offiziell informiert worden seien. Es gebe keine Verordnung, keinen Erlass und keine Weisung.

Insgesamt wurde daher acht konkrete Fragen den Bildungsminister gerichtet. Diese reichen von der Auskunft darüber, ob "Mini-Teststraßen" bei den Schulen an der notwendigen personellen Unterstützung und an der Infrastruktur scheitern bis zur Frage, wann endlich der konkrete Impfplan für das Lehrpersonal vorgelegt werden. Darauf erwarte man sich durch eine Verordnung des Ministers rechtssichere Antworten, betonte Bulant. (ett)