Übernahmegerüchte um Premiere

Übernahmegerüchte haben am Dienstag den Aktienkurs von Premiere beflügelt. Die Titel des Bezahlfernsehsenders kletterten gegen den Markttrend im Nebenwerteindex MDax um gut fünf Prozent auf 3,82 Euro.
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Es kursierten Gerüchte, wonach News Corp Premiere übernehmen könnte und am Donnerstag - dem Tag, an dem Quartalszahlen von Premiere erwartet werden - ein Angebot abgeben könnte, sagten Händler.
Das Medienunternehmen News Corp von Rupert Murdoch hält rund 25 Prozent an dem Münchener Unternehmen. News Corp kommentierte die Spekulationen nicht. In der vergangenen Woche hatte Murdoch gesagt, er werde zu keinem Zeitpunkt eine Erklärung abgeben, ob der Anteil an Premiere erhöht wird oder nicht. (Reuters)