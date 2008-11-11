Übernahmegerüchte um Premiere

Es kursierten Gerüchte, wonach News Corp Premiere übernehmen könnte und am Donnerstag - dem Tag, an dem Quartalszahlen von Premiere erwartet werden - ein Angebot abgeben könnte, sagten Händler.



Das Medienunternehmen News Corp von Rupert Murdoch hält rund 25 Prozent an dem Münchener Unternehmen. News Corp kommentierte die Spekulationen nicht. In der vergangenen Woche hatte Murdoch gesagt, er werde zu keinem Zeitpunkt eine Erklärung abgeben, ob der Anteil an Premiere erhöht wird oder nicht. (Reuters)