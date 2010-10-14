Übernahmegerüchte um Yahoo

Eine andere Möglichkeit sei ein Yahoo-Kauf ohne Beteiligung von AOL.



Die Gespräche seien in einem sehr vorläufigen Stadium. Yahoo sei darin noch nicht involviert. Zu den interessierten Finanzinvestoren gehören dem Bericht zufolge Silver Lake Partners und Blackstone.



Yahoo wollte sich dazu nicht äußern. Der Aktienkurs des Unternehmens schoss am Mittwoch nachbörslich 9,5 Prozent in die Höhe. (APA)