"Übersehen"

Die geographische Nähe verleitet oft dazu, als Beitrittsstaaten nur die ost- und mitteleuropäischen Länder wahrzunehmen. So ging es offenbar auch den Tschechen: Am 1. September fand in Prag ein Meeting von 15 kleinen und mittleren Ländern statt, die schon in der EU sind oder bald dazu stoßen. Dabei sollte eine gemeinsame Position zur EU-Verfassung gefunden werden. Die zwei Beitrittsländer aus dem Süden waren aber nicht anwesend: Auf die Einladung von Malta und Zypern hatte man schlicht vergessen, so die offizielle Erklärung. Hinter den Kulissen konnte man allerdings hören, dass sich diese beiden Länder an ähnlichen Treffen im Rahmen des Konvents auch nicht beteiligt hätten. In Malta löste dies heftige Diskussionen aus. Die tschechische Regierung versprach, dass solch ein Fehler nicht mehr vorkommen werde.