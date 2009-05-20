Übersetzen mit Google

Hinter dem neuen Dienst liegt die Technologie aus Google Translate. Diese lässt sich im Google Mail Labs-Menü unter der Bezeichnung "Message Translation" aktivieren.



Zu den Übersetzungsprodukten und -werkzeugen gehört auch die Funktion, dass Nutzer beispielsweise Texte oder gesamte Webseiten übersetzen und Suchanfragen in anderen Sprachen im Internet durchführen können. Mit den "Translation Bots" von Google Mail Chat können Anwender in Echtzeit über Sprachbarrieren hinweg chatten.



Kommunikation steht im Fokus von Google Mail, heißt es von Christian Miccio, dem Google Mail Product Manager. Die User sollen das schwierigste Kommunikationshindernis, die unterschiedlichen Sprachen, überwinden können. Der Service soll stetig verbessert werden.



Das ist wohl auch notwendig. So ergibt der Satz Die Übersetzungshilfe zeitigt wirklich verblüffende Ergebnisse die verständliche englische Fassung The translation tool has really amazing results.



Die französische Version lässt die Hilfe einfach wegfallen: La traduction donne vraiment des résultats étonnants.



Und die Übersetzung ins Italienische ist schon recht seltsam: La traduzione strumento è davvero sorprendenti risultati.LinkGoogle Translate