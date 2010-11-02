Üble Nachred

Der Disput zwischen Teamchef Didi Constantini und György Garics hat nun ein Niveau erreicht, wie man es sonst nur auf der Tribüne vermuten würde. In einem Interview mit der "Sportwoche" verdächtigt Garics den Teamchef, weder über "Rückgrat" noch "Eier" zu verfügen. Angefangen hatte der Streit, als sich Garics kritisch über Aufstellung und Aussagen Constantinis äußerte. Dieser trug dann ein fälschlicherweise an ihn übermitteltes SMS von Garics bei einer Trainertagung öffentlich vor. Danach war die Beziehung nicht mehr die beste, Constantini berief ihn auch nicht mehr ins Team ein. Von Beginn weg redeten beide nicht miteinander, sondern nur übereinander, und das noch dazu in der Öffentlichkeit. Es ist ein mittlerweile peinliches Beispiel miserabler Kommunikation im Nationalteam.