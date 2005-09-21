UBM investiert in Logistikcenter

Ausschlaggebend für den Standort war "die strategisch günstige Lage an der Autobahn mit Schnittstellen in alle Himmelsrichtungen," sagte UBM-Vorstand Karl Bier am Dienstag vor Journalisten. Außerdem erleichterten die günstige Steuerpolitik der Slowakei, die geringeren Arbeitskosten und die entgegenkommende Haltung der Gemeinde das Vorhaben.



Bis 2006 soll die bereits verbaute Fläche von 10.000 m² um das Fünffache erweitert werden, insgesamt 100 Hektar Land haben die beiden Investoren für schrittweise Expansionen zugekauft. Laut Bier soll sich die Region ähnlich entwickeln wie das Industriezentrum rund um Wiener Neudorf. Schon jetzt werden mehr Mietplätze nachgefragt als vorhanden sind. Einzig der Weg Richtung Wien ist noch etwas holprig, die dreispurige Autobahn endet auf der slowakischen Seite der Grenze.