Ueberreuter kauft den Lappan-Veralg

Lappan ist im Bereich Cartoon und Humor Marktführer im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus publiziert der zugehörige Oldenburger Verlag Bilderbücher, Hausbücher, Geschenkbände und Kalender sowie Titel unter dem Label "Achterbahn". Seit 24 Jahren erscheinen bei Lappan alle Bücher des Bestsellerautors Uli Stein.



Der Standort Oldenburg wird - insbesondere mit den Bereichen Produktentwicklung, Lektorat und Herstellung - erhalten bleiben. Dieter Schwalm, der bisherige Mehrheitseigentümer und Verleger wird weiterhin das Programm gestalten. Peter Baumann, bisher Miteigentümer und Verleger von Lappan, erklärte sich ebenfalls bereit, weiterhin an der Programmarbeit mitzuwirken.



Die Verlagsgruppe Ueberreuter publiziert jährlich etwa 300 Neuerscheinungen in den Programmsegmenten Bilderbuch (Annette Betz Verlag), Sachbuch, Jugendbuch, Großdruck und Modernes Antiquariat (TOSA Verlag). Bei Ueberreuter wird seit Jahren der Programmbereich Humor erfolgreich ausgebaut. Neben den Stars der Szene, Gerhard Haderer und Manfred Deix, erscheinen bei Ueberreuter eine Reihe von bekannten Cartoonisten und Humoristen.