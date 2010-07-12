Uganda: Extremisten bekennen sich zu Anschlägen

Zwei Selbstmordattentäter hatten zeitgleich auf öffentliche Live-Übertragungen des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft Anschläge verübt. Extremisten der Gruppe mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida hatten bereits mehrfach mit Anschlägen in Uganda gedroht, weil das Land viele Soldaten der afrikanischen Friedenstruppe zur Stützung der somalischen Regierung stellt. (APA/Reuters)



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