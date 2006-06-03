Ukraine: Noch ist Platz für Investoren

"Wir haben einen guten Markt für Immobilien, auch wenn manche Gesetze noch verbessert werden müssen", räumt Gennadiy Lobachov von der ukrainischen Handels- und Industriekammer ein, unter dessen Leitung eine ukrainische Delegation zu der Messe nach Wien gekommen ist.



"Aber auf dem ukrainischen Markt ist noch Platz. Wer zu spät kommt, der hat das Nachsehen." Zur Zeit sei das Potenzial sowohl für Business-Immobilien als auch für den Wohnbau hoch. "Das Interesse für Investitionen in der Ukraine steigt", bestätigt auch Timur Bondaryev von der Rechtsanwaltskanzlei Arzinger & Partners, die unter anderem Klienten bei der Umsetzung von Immobilienprojekten begleiten.