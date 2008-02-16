Um 15 Uhr wird der Kosovo unabhängig

Die Regierung Serbiens hat am Samstag offiziellen Protest bei der EU eigelegt. Vize-Ministeropräsident Bozidar Djelic überreichte dem slowenischen Botschafter in Belgrad, Miroslav Luci, eine entsprechende Protestnote. Slowenien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.



Die EU hatte am Samstag den Startschuss für den größten zivilen Einsatz ihrer Geschichte gegeben. In den kommenden vier Monaten sollen im Rahmen der EULEX-Mission schrittweise 1.800 Polizisten, Richter, Gefängnisaufseher und Zollbeamte in die Region entsandt werden.



Belgrad betrachtet den Kosovo als integralen Bestandteil des serbischen Territoriums. Eine "legale Grundlage" für eine internationale Mission im Kosovo könne lediglich durch einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats herbeigeführt werden, erklärte die Regierung in Belgrad. Sowohl Serbien als auch Russland vertreten die Ansicht, die EU-Mission stehe nicht im Einklang mit der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats vom Juni 1999.



Siehe auch



+++ Stichwort: Die EU im Kosovo



+++ Dossier: Kosovo - Unabhängigkeit und dann...



+++ Dossier: Kosovo - Der Weg in die Unabhängigkeit



+++ Dossier: Brennpunkt Kosovo



+++ Kosovo: Die Personen