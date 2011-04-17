Um die Erde mit Sonnenkraft

Auf dem Pazifik-Atoll wird das größte Solarboot der Welt Ende April erwartet. Ein Steuerungsproblem an den Schiffsschrauben hatte die Weltumrundung des Katamaran unterbrochen.



Die in Kiel gebaute PlanetSolar wirbt mit ihrer Tour weltweit für erneuerbare Energien. Sie startete am 27. Oktober 2010 in Monaco und fährt ausschließlich mit Sonnenenergie. Sie wird von 537 Quadratmetern Solarzellen angetrieben und hat bereits mehr als 22.000 Kilometer zurückgelegt.



Der Katamaran legte mit 5.599 Kilometern bereits die längste Nonstop-Strecke eines solarbetriebenen Fahrzeugs zurück. Mitte Mai wollen die vier Abenteurer an Bord Brisbane an der australischen Ostküste erreichen. Hinter dem Projekt steht als Gründer der Schweizer Raphael Domjan aus Yverdon-les-Bains.



(APA)



Link PlanetSolar